За добу ворог атакував шість населених пунктів Харківщини – загинули двоє людей, пошкоджено десятки об'єктів

Унаслідок російських обстрілів загинули дві жінки в Куп’янську, ще троє людей отримали поранення. Пошкоджено щонайменше 39 будинків, інфраструктурні об'єкти та електромережі.
Протягом минулої доби під ворожими обстрілами опинилися шість населених пунктів Харківської області. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
У місті Куп’янськ внаслідок ударів загинули дві жінки – 84 та 58 років. Ще троє цивільних постраждали: 60-річний чоловік, а також жінки 76 та 68 років.
Внаслідок обстрілів зазнали пошкоджень об'єкти цивільної інфраструктури:
Російські війська застосували проти Харківщини різні типи озброєння:
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Раніше РЕДПОСТ писав, що російська армія завдала двох авіаційних ударів по Купʼянську 25 травня. Серед загиблих – цивільні жінки.
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У Харкові 26 травня очікується мінлива хмарність без опадів, протягом дня – пориви вітру 15–20 м/с.
Щороку 26 травня відзначають Всесвітній день рудих.
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