26.05.2025 08:45 Рита Парфенова

За добу ворог атакував шість населених пунктів Харківщини – загинули двоє людей, пошкоджено десятки об'єктів

Унаслідок російських обстрілів загинули дві жінки в Куп’янську, ще троє людей отримали поранення. Пошкоджено щонайменше 39 будинків, інфраструктурні об'єкти та електромережі.



На фото: м. Куп'янськ

Фото: Прокуратура Харківської області

Протягом минулої доби під ворожими обстрілами опинилися шість населених пунктів Харківської області. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

У місті Куп’янськ внаслідок ударів загинули дві жінки – 84 та 58 років. Ще троє цивільних постраждали: 60-річний чоловік, а також жінки 76 та 68 років.

Внаслідок обстрілів зазнали пошкоджень об'єкти цивільної інфраструктури:

у Куп’янському районі зруйновано чи пошкоджено 39 приватних будинків, цивільне підприємство, станцію техобслуговування, магазин і два легкових автомобілі;

у Богодухівському районі пошкоджено електромережі;

у Харківському районі – об’єкти одного з цивільних підприємств.

Російські війська застосували проти Харківщини різні типи озброєння:

8 керованих авіабомб (КАБ);

8 ударних дронів типу «Герань-2»;

22 БпЛА типу «Молнія»;

3 дрони-камікадзе «Шахед»;

2 FPV-дрони.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що російська армія завдала двох авіаційних ударів по Купʼянську 25 травня. Серед загиблих – цивільні жінки.