У Харкові сильний вітер – оголошено жовтий рівень небезпеки

26 травня в Харкові та області прогнозуються пориви вітру 15–20 м/с. Рятувальники попереджають про І рівень небезпеки (жовтий).
Удень 26 травня на території Харкова та Харківської області очікуються сильні пориви вітру – швидкістю 15–20 м/с. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
Синоптики оголосили перший (жовтий) рівень метеонебезпеки.
Мешканців закликають бути обережними під час перебування на вулиці. Особливо варто уникати перебування поблизу дерев, ліній електропередач та рекламних конструкцій.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Раніше РЕДПОСТ писав, що прогноз погоди на 26 травня для міста Харків передбачає мінливу хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 7–12 м/с, з поривами до 20 м/с. Температура повітря вдень становитиме 27–29° тепла.
Комментариев: 0
Логіка може підвести, тож у фінансових питаннях виявляйте обережність, а в інших – стримуйте пориви, щоб не пошкодувати про скоєне.
У Харкові 26 травня очікується мінлива хмарність без опадів, протягом дня – пориви вітру 15–20 м/с.
Щороку 26 травня відзначають Всесвітній день рудих.
влажность:
давление:
ветер: