26.05.2025 08:53

У Харкові сильний вітер – оголошено жовтий рівень небезпеки

26 травня в Харкові та області прогнозуються пориви вітру 15–20 м/с. Рятувальники попереджають про І рівень небезпеки (жовтий).



Фото з відкритих джерел

Удень 26 травня на території Харкова та Харківської області очікуються сильні пориви вітру – швидкістю 15–20 м/с. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Синоптики оголосили перший (жовтий) рівень метеонебезпеки.

Мешканців закликають бути обережними під час перебування на вулиці. Особливо варто уникати перебування поблизу дерев, ліній електропередач та рекламних конструкцій.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що прогноз погоди на 26 травня для міста Харків передбачає мінливу хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 7–12 м/с, з поривами до 20 м/с. Температура повітря вдень становитиме 27–29° тепла.