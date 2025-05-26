26.05.2025 09:13 Рита Парфенова

26 травня у Харкові тимчасово закриті виходи з трьох станцій метро

У Харківському метрополітені повідомили про тимчасове закриття виходів №1 та №4 на двох станціях метро. Обмеження діють до 17:00 26 травня через проведення ремонтних робіт.

У понеділок, 26 травня, у Харкові тимчасово обмежено роботу окремих виходів на двох станціях метрополітену. Про це повідомили у КП «Харківський метрополітен», передає РЕДПОСТ.

До 17:00 недоступний вихід №1 на станції «Захисників України» (у бік зупинки громадського транспорту), а також вихід №4 на станції «Холодна гора» (у напрямку Терміналу).

Також 26 травня на станції метро «Академіка Барабашова» тимчасово зачинено пішохідний вихід №4 у бік Торгівельного комплексу до 13:00 через ремонтні роботи.

Причина – проведення ремонтних робіт у підвуличних пішохідних переходах.

Пасажирів просять враховувати тимчасові обмеження при плануванні маршруту.

Метрополітен приносить вибачення за спричинені незручності.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові на вулиці Чернишевській на місяць заборонений рух транспорту.