26 травня у Харкові тимчасово закриті виходи з трьох станцій метро

У Харківському метрополітені повідомили про тимчасове закриття виходів №1 та №4 на двох станціях метро. Обмеження діють до 17:00 26 травня через проведення ремонтних робіт.
У понеділок, 26 травня, у Харкові тимчасово обмежено роботу окремих виходів на двох станціях метрополітену. Про це повідомили у КП «Харківський метрополітен», передає РЕДПОСТ.
До 17:00 недоступний вихід №1 на станції «Захисників України» (у бік зупинки громадського транспорту), а також вихід №4 на станції «Холодна гора» (у напрямку Терміналу).
Також 26 травня на станції метро «Академіка Барабашова» тимчасово зачинено пішохідний вихід №4 у бік Торгівельного комплексу до 13:00 через ремонтні роботи.
Причина – проведення ремонтних робіт у підвуличних пішохідних переходах.
Пасажирів просять враховувати тимчасові обмеження при плануванні маршруту.
Метрополітен приносить вибачення за спричинені незручності.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові на вулиці Чернишевській на місяць заборонений рух транспорту.
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У Харкові 26 травня очікується мінлива хмарність без опадів, протягом дня – пориви вітру 15–20 м/с.
Щороку 26 травня відзначають Всесвітній день рудих.
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