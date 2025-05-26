    
Главная Новини Харкова Дороги та транспорт 26 травня у Харкові тимчасово закриті виходи з трьох станцій метро
26.05.2025  09:13   Рита Парфенова

26 травня у Харкові тимчасово закриті виходи з трьох станцій метро

У Харківському метрополітені повідомили про тимчасове закриття виходів №1 та №4 на двох станціях метро. Обмеження діють до 17:00 26 травня через проведення ремонтних робіт.

метро харків

У понеділок, 26 травня, у Харкові тимчасово обмежено роботу окремих виходів на двох станціях метрополітену. Про це повідомили у КП «Харківський метрополітен», передає РЕДПОСТ.

До 17:00 недоступний вихід №1 на станції «Захисників України» (у бік зупинки громадського транспорту), а також вихід №4 на станції «Холодна гора» (у напрямку Терміналу).

Також 26 травня на станції метро «Академіка Барабашова» тимчасово зачинено пішохідний вихід №4 у бік Торгівельного комплексу до 13:00 через ремонтні роботи.

Причина – проведення ремонтних робіт у підвуличних пішохідних переходах.

Пасажирів просять враховувати тимчасові обмеження при плануванні маршруту.

Метрополітен приносить вибачення за спричинені незручності.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові на вулиці Чернишевській на місяць заборонений рух транспорту.

Тэги:  метро, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
20.05 Дороги та транспорт У Харкові 20 травня обмежено доступ до виходів на двох станціях метро через ремонт 16.05 Дороги та транспорт У Харкові тимчасово закрито вихід №2 на станції метро «Захисників України» 15.05 Суспільство У харківському метро відсвяткували День вишиванки (фото)  
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 