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26.05.2025  10:15   Рита Парфенова

Двоє братів з Харківщини паркували авто біля військових об'єктів, щоб скоригувати удари рф

Українські спецслужби викрили агентурну мережу, яка діяла в інтересах російських спецслужб у семи областях. Усіх учасників групи затримано, їм загрожує довічне ув’язнення.

Новини Харкова: СБУ затримала агентів рф, які шпигували за допомогою відеореєстраторів

Як повідомляє РЕДПОСТ, контррозвідка Служби безпеки України спільно з Національною поліцією викрила та нейтралізувала агентурну групу, яка працювала на російські спецслужби. 

Зловмисники коригували авіаційні удари російських військ по об’єктах у семи регіонах України – зокрема у Запоріжжі, Сумах, Миколаєві, Хмельницькій, Київській, Харківській та Дніпропетровській областях.

У результаті масштабної спецоперації одночасно було затримано п’ятьох учасників цієї ворожої мережі. Наймолодшому із затриманих – 16 років, найстаршому – 23. До складу групи входив студент із Запоріжжя, його знайома та її співмешканець. Крім того, у змові брали участь двоє братів з Харківської області. Хоча учасники агентурної мережі були знайомі між собою, вони діяли автономно та координувалися через одного куратора російських спецслужб.

Новини Харкова: СБУ затримала агентів рф, які шпигували за допомогою відеореєстраторів

Розслідування встановило, що агентів дистанційно вербували через Telegram-канали, де ті шукали підробіток та «легкі гроші». Після вербування фігуранти отримували завдання фіксувати координати українських оборонних об’єктів, які могли стати цілями для ракетних ударів.

Для виконання завдань агенти подорожували містами та зупинялися біля потенційних цілей, де залишали припарковані автомобілі з увімкненими відеореєстраторами. За допомогою цих пристроїв вони здійснювали відеозапис місцевості протягом 8–12 годин, намагаючись зафіксувати присутність військової техніки чи особового складу Збройних сил України. Самі агенти під час запису перебували у найближчих кафе, використовуючи їх як «спостережні пункти» для оцінки ситуації навколо. Час від часу вони поверталися до автомобілів, щоб перевірити стан акумулятора відеореєстратора та змінити карту пам’яті.

Новини Харкова: СБУ затримала агентів рф, які шпигували за допомогою відеореєстраторів

Контррозвідка СБУ завчасно виявила діяльність цієї мережі, задокументувала дії кожного учасника та після забезпечення безпеки українських оборонних об'єктів провела одночасне затримання зловмисників за місцями їхнього проживання.

Наразі усім фігурантам оголошено підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України – державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Всі підозрювані перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплекс оперативних заходів проводили співробітники СБУ у Хмельницькій, Запорізькій та Харківській областях за процесуального керівництва Хмельницької обласної прокуратури та у взаємодії з Національною поліцією.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що СБУ затримала у Харкові військовослужбовця, який коригував удари рф по позиціях ЗСУ на Курщині.

Тэги:  колаборант, харків
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