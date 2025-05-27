27.05.2025 15:00

Закликав приєднати окуповані території до рф: СБУ повідомила про заочну підозру інтернет-агітатору

Служба безпеки викрила підривну пропагандистську діяльність ще одного харків'янина, який закликав до зміни державних кордонів України та виправдовував тимчасову окупацію рашистами українських територій.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речника Управління СБУ в Харківській області Владислава Абдулу, за даними слідства, 34-річний зловмисник поширював дописи з антиукраїнською пропагандою у проросійських Телеграм-каналах, в яких заперечував існування України як суверенної держави.

Встановлено, що цей чоловік разом зі своєю співмешканкою записав відеозвернення, де закликав до проведення незаконних референдумів на тимчасово окупованих територіях України та їх приєднання до рф. Згодом це відеозвернення підхопили російські пропагандистські канали та почали тиражувати немов би позицію українського народу.

У одному із дописів агітатор також стверджував, що приєднання до рф нібито «врятує» мешканців окупованих територій.

Ініційована Службою безпеки комплексна судова психолого-лінгвістична експертиза підтвердила протиправний характер висловлювань зловмисника.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили фігуранту про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність, вчинене за попередньою змовою групою осіб);

ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 436-2 (виправдовування та заперечення збройної агресії рф проти України, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

За такі злочини йому загрожує 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, навесні минулого року СБУ завершила досудове розслідування стосовно співмешканки пропагандиста, яка вчиняла ці ж злочини у змові з ним. Матеріали кримінального провадження щодо неї скеровано до суду для винесення вироку.

Наразі ця пара ворожих пропагандистів переховуються від українського правосуддя на території держави-агресора. Тривають комплексні заходи для притягнення їх до відповідальності за злочини проти України.

Розслідування проводили співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

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