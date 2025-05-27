27.05.2025 15:30 Віталій Хіневич

Погрожував правоохоронцям пістолетом: на Харківщині затримали зловмисника

У квітні працівники поліції встановили місцезнаходження чоловіка, який підозрювався у вчиненні ряду майнових злочинів на території Савинської та Балаклійської ОТГ.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Під час затримання, 40-річний чоловік поводив себе зухвало та погрожував працівникам поліції предметом, зовні схожим на пістолет, який націлив у бік одного з поліцейських. Професійними та злагодженими діями працівникам поліції зловмисника вдалось обеззброїти та затримати.

Речові докази вилучені та направлені на експертне дослідження. За висновками експертів, вилученим виявилася бойова нестандартна нарізна вогнепальна зброя системи Макарова зі знищеними серією та номером.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

Чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні злочину. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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