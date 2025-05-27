27.05.2025 15:50 Дмитро Колонєй
Шведські партнери допоможуть Харкову у низці напрямків
Делегація Харкова вяла участь удругому шведсько-українському форумі муніципального партнерства.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, під час форуму, що відбувся 20-22 травня 2025 року в місті Лідінге в межах ініціативи «Cities4Cities» (програма «Polaris»), делегація Харківської міськради
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провела перемовини щодо налагодження нових партнерств між українськими та шведськими громадами.
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презентувала роботу міського Ситуаційного центру - розповіли про його створення, функціонування в умовах війни та реагування на постійні обстріли.
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відвідала місто Оребро, де провела зустрічі з представниками місцевого самоврядування.
Шведські колеги ознайомили харків’ян з основними напрямками міського господарства та висловили зацікавленість у співпраці, зокрема в питаннях забезпечення життєдіяльності міста в умовах потенційних криз. Особливу увагу приділили питанням організації освітнього процесу та реалізації соціальних програм.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ
писав,що ситуаційний центр у Харкові працюватиме
й після завершення війни.
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