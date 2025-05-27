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27.05.2025  15:50   Дмитро Колонєй

Шведські партнери допоможуть Харкову у низці напрямків

Делегація Харкова вяла участь удругому шведсько-українському форумі муніципального партнерства.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, під час форуму, що відбувся 20-22 травня 2025 року в місті Лідінге в межах ініціативи «Cities4Cities» (програма «Polaris»), делегація Харківської міськради
 
  • провела перемовини щодо налагодження нових партнерств між українськими та шведськими громадами. 
  • презентувала роботу міського Ситуаційного центру - розповіли про його створення, функціонування в умовах війни та реагування на постійні обстріли.
  • відвідала місто Оребро, де провела зустрічі з представниками місцевого самоврядування.
 
Шведські колеги ознайомили харків’ян з основними напрямками міського господарства та висловили зацікавленість у співпраці, зокрема в питаннях забезпечення життєдіяльності міста в умовах потенційних криз. Особливу увагу приділили питанням організації освітнього процесу та реалізації соціальних програм.
 
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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав,що ситуаційний центр у Харкові працюватиме й після завершення війни.
 
Тэги:  допомога, агрессия россии, харків
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