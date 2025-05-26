26.05.2025 14:25 Рита Парфенова

Ситуаційний центр у Харкові працюватиме й після завершення війни

У Харкові продовжить функціонування Ситуаційний центр, створений під час повномасштабного вторгнення. Він уже сьогодні виконує критично важливі завдання в мирному житті міста — фіксує пожежі, ДТП та інші надзвичайні ситуації.



Фото: ХМР

Ситуаційний центр, який було створено в Харкові під час повномасштабної війни, не припинятиме свою роботу після завершення бойових дій. Про це в інтерв’ю інтернет-виданню «Думка» повідомив директор Департаменту з питань цивільного захисту Харківської міськради Богдан Гладких, передає РЕДПОСТ.

За його словами, вже зараз близько 60% викликів, які опрацьовує центр, не пов’язані з військовими подіями. До них належать масштабні пожежі, великі дорожньо-транспортні пригоди та інші надзвичайні ситуації в місті.

«Ми підбили підсумки року роботи цього центру. Понад половина звернень – це не бойові обстріли, а повсякденні інциденти, з якими зіштовхується мегаполіс», – зазначив Богдан Гладких.

Серед ключових інструментів, які використовуються в роботі центру, – система спеціалізованого відеоспостереження. Вона дозволяє оперативно визначити місце влучання ракети або іншу надзвичайну подію у межах 5–15 секунд. Для порівняння: раніше на це потрібно було 3–5 хвилин.

Очільник департаменту також повідомив, що система цивільного захисту Харкова пройшла повне оновлення. Зокрема, сформовано великий матеріальний резерв, який дає можливість швидко реагувати на надзвичайні ситуації будь-якого характеру.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові вперше зафіксовано застосування FPV-дрону з РПГ. За тиждень — сім влучань, 11 поранених, серед них дитина. Руйнування торкнулися виключно цивільної інфраструктури.