26.05.2025 14:09 Рита Парфенова

Ворог вперше обстріляв Харків FPV-дроном з РПГ, – Ігор Терехов

Харків залишається однією з ключових мішеней на карті ворожого терору.



Фото: РЕДПОСТ

Про це міський голова Ігор Терехов написав у своєму телеграм-каналі, передає РЕДПОСТ.

«Лише за минулий тиждень по місту було здійснено сім влучань. Це чергове підтвердження того, що ворог намагається зламати наш опір, але йому це не вдасться», – заявив міський голова Ігор Терехов.

За словами мера, вперше за весь час повномасштабного вторгнення російські війська застосували FPV-дрон з бойовою частиною на базі РПГ.

«Це нова, ще більш підступна загроза. Ворог шукає вразливі місця в нашій обороні, тестує нову тактику. Але ми тримаємося. Наше головне завдання – захистити людей і зберегти Харків», – наголосив Терехов.

Унаслідок атак постраждали 11 осіб, серед них 14-річний підліток, який отримав черепно-мозкову травму.

«Найголовніше – обійшлося без загиблих. Ми бажаємо всім постраждалим якнайшвидшого одужання і робимо все можливе, аби надати їм необхідну допомогу», – зазначив міський голова.

Руйнувань зазнали приватні будинки, житлові багатоповерхівки, типографія, офісні приміщення – знову виключно цивільна інфраструктура.

Щодо тривог, за словами Ігоря Терехова, за тиждень:

▪️ у Харківській області пролунало 51 попередження про повітряну небезпеку;

▪️ у Харкові – 39, а загальна тривалість тривог у місті була на 41% меншою, ніж по області.

«Я вдячний кожному, хто щодня працює для Харкова – нашим рятувальникам, медикам, комунальникам, волонтерам. Завдяки вам місто живе й бореться. І разом ми вистоїмо», – підкреслив Ігор Терехов.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що пожежу після атаки дронами у Васищевому гасять понад 50 рятувальників (фото).