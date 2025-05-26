26.05.2025 13:35 Рита Парфенова

Чим здивує KharkivMusicFest 28–29 травня: від народної пісні до камерної класики

Фестиваль класичної музики на сході країни відкриває нові смисли: у Харкові 28 та 29 травня прозвучать концерти, що поєднують силу традиції й сучасну камерну музику.

Харків продовжує жити у ритмі KharkivMusicFest — єдиного великого фестивалю класичної музики на сході України, який проходить навіть у воєнний час. Цьогорічна тема — «Коди відродження», і вже 28 та 29 травня слухачів запрошують на події, що створюють простір памʼяті, співтворчості та музичного переосмислення.

28 травня — КОД_ТРАДИЦІЯ

На сцені — гурт «Муравський шлях», знаний автентичним відтворенням пісенної спадщини Харківщини. Колектив презентує інтерактивний концерт, у якому слухачі зможуть не лише слухати, а й долучатися до співу, відчути себе частиною великої музичної родини.

У програмі — веснянки, обрядові пісні, ігри, виконані без стилізації чи адаптацій.

«Ми не стилізуємо — ми співаємо так, як було. Це не реконструкція — це життя», — наголошують учасники гурту.

29 травня — КОД_ПРОСТІР

Цього дня виступить NotaBene Chamber Group — один із найінноваційніших камерних ансамблів Європи. Вони поєднують класику з експериментом та соціальною чутливістю.

У програмі — камерні твори молодого Бориса Лятошинського та «Архієпископське тріо» Людвіга ван Бетховена.

Виконавці:

Андрій Павлов (скрипка)

Артем Полуденний (віолончель)

Роман Лопатинський (фортепіано)

Цей концерт стане частиною масштабного проєкту — повного аудіозапису всіх камерних творів Лятошинського, який колектив реалізує в сезоні 2024/2025.

«Ці два дні — про наше коріння та сучасність. Коли звучить народна пісня — ми відчуваємо глибину. Коли звучить сучасна камерна музика — ми відкриваємо нові форми, долаючи буденність», – відкреслила виконавча директорка фестивалю Марія Горбонос.

Цікаві факти:

NotaBene виступали у старовинних монастирях, галереях та навіть на закинутих заводах;

Учасники «Муравського шляху» роками збирали фольклор у селах, записуючи спів на магнітофони;

KharkivMusicFest проходить уже вдев’яте та залишається осередком класичної музики на Сході країни.

Фестиваль триватиме до 10 червня. Попереду — «нічна» поезія Бажана, арттерапевтичний вікенд та «Симфонія незламності» у виконанні Президентського симфонічного оркестру.

Усі події безкоштовні, але потребують попередньої реєстрації. Місця проведення облаштовані відповідно до вимог безпеки. Детальна програма — на офіційній сторінці фестивалю.

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