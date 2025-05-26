У Харкові розшукують 65-річного Віктора Семенченка, який зник біля Журавлівського гідропарку

Чоловік потребує медичної допомоги. Востаннє виходив на зв’язок 24 травня біля 16:00. Якщо вам щось відомо – зверніться до волонтерів або зателефонуйте за вказаними номерами.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ПРЗ "Мілена", в Харкові з 24 травня розшукують 65-річного Семенченка Віктора Васильовича, мешканця Салтівського району. Близько 14:00 того дня чоловік вийшов із дому на вулиці Владислава Зубенка, після чого перестав виходити на зв’язок.
За словами рідних, останній раз Віктора бачили поблизу Журавлівського гідропарку – саме звідти близько 16:00 він востаннє зателефонував. Відтоді місцезнаходження чоловіка залишається невідомим.
Прикмети:
Особливі прикмети – післяопераційний шрам на голові.
Був одягнений:
При собі мав пакет і сумку-барсетку
Рідні повідомляють, що чоловік потребує медичної допомоги. Волонтери та родина просять усіх, хто бачив Віктора або має будь-яку інформацію, звернутися за телефонами: +38 (068) 777 01 12 або 102
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові розшукують 83-річного Юрія Івановича Камозіна, який зник у субботу, 24 травня 2025 року. Чоловік мешкає на проспекті Науки, неподалік станції метро «Ботанічний сад».
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У Харкові 26 травня очікується мінлива хмарність без опадів, протягом дня – пориви вітру 15–20 м/с.
Щороку 26 травня відзначають Всесвітній день рудих.
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