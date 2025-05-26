26.05.2025 13:07 Рита Парфенова

У Харкові розшукують 65-річного Віктора Семенченка, який зник біля Журавлівського гідропарку

Чоловік потребує медичної допомоги. Востаннє виходив на зв’язок 24 травня біля 16:00. Якщо вам щось відомо – зверніться до волонтерів або зателефонуйте за вказаними номерами.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ПРЗ "Мілена", в Харкові з 24 травня розшукують 65-річного Семенченка Віктора Васильовича, мешканця Салтівського району. Близько 14:00 того дня чоловік вийшов із дому на вулиці Владислава Зубенка, після чого перестав виходити на зв’язок.

За словами рідних, останній раз Віктора бачили поблизу Журавлівського гідропарку – саме звідти близько 16:00 він востаннє зателефонував. Відтоді місцезнаходження чоловіка залишається невідомим.

Прикмети:

зріст – 163 см;

статура – середня;

волосся – коротке, сиве;

очі – світлі.

Особливі прикмети – післяопераційний шрам на голові.

Був одягнений:

синя кофта;

чорні штани;

світла кепка;

кросівки.

При собі мав пакет і сумку-барсетку

Рідні повідомляють, що чоловік потребує медичної допомоги. Волонтери та родина просять усіх, хто бачив Віктора або має будь-яку інформацію, звернутися за телефонами: +38 (068) 777 01 12 або 102

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові розшукують 83-річного Юрія Івановича Камозіна, який зник у субботу, 24 травня 2025 року. Чоловік мешкає на проспекті Науки, неподалік станції метро «Ботанічний сад».