26.05.2025 12:54 Рита Парфенова

За добу на Харківському напрямку знищено 58 ворожих дронів і 110 укриттів

Протягом минулої доби російські війська здійснили 551 обстріл, шість атак на позиції ЗСУ та застосували 138 дронів-камікадзе. Втрати ворога – 45 осіб і 77 одиниць техніки.

Як повідомляє РЕДПОСТ, станом на 9:00 26 травня 2025 року оперативна обстановка в зоні відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Харків” залишається складною, однак істотних змін за добу не відбулося.

Противник продовжує інтенсивні бойові дії – за минулу добу було зафіксовано 8 авіаударів із використанням трьох керованих авіабомб (КАБ) і 21 некерованої авіаційної ракети (НАР). Також російські війська застосували 138 дронів-камікадзе та здійснили 551 обстріл по українських позиціях.

Ворог шість разів намагався штурмувати українські позиції в районах населених пунктів Вовчанськ, Строївка та Красне Перше.

Українські Сили оборони завдали противнику суттєвих втрат. Протягом доби було знищено або пошкоджено 77 одиниць озброєння та військової техніки, серед яких:

6 артилерійських систем;

3 автомобілі;

58 безпілотних літальних апаратів;

1 засіб радіоелектронної боротьби (РЕБ);

9 одиниць спеціальної техніки.

Також ліквідовано 110 ворожих укриттів для особового складу та знищено місце зберігання паливно-мастильних матеріалів.

Втрати російської армії в живій силі склали 45 осіб, з яких 19 – безповоротні.

Українські військові тримають контроль над ситуацією на Харківському напрямку та продовжують виконання завдань із відсічі й стримування збройної агресії рф.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби противник шість разів штурмував українські позиції на Харківському напрямку і двічі – на Куп’янському.