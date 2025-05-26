За добу на Харківському напрямку знищено 58 ворожих дронів і 110 укриттів

Протягом минулої доби російські війська здійснили 551 обстріл, шість атак на позиції ЗСУ та застосували 138 дронів-камікадзе. Втрати ворога – 45 осіб і 77 одиниць техніки.
Як повідомляє РЕДПОСТ, станом на 9:00 26 травня 2025 року оперативна обстановка в зоні відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Харків” залишається складною, однак істотних змін за добу не відбулося.
Противник продовжує інтенсивні бойові дії – за минулу добу було зафіксовано 8 авіаударів із використанням трьох керованих авіабомб (КАБ) і 21 некерованої авіаційної ракети (НАР). Також російські війська застосували 138 дронів-камікадзе та здійснили 551 обстріл по українських позиціях.
Ворог шість разів намагався штурмувати українські позиції в районах населених пунктів Вовчанськ, Строївка та Красне Перше.
Також ліквідовано 110 ворожих укриттів для особового складу та знищено місце зберігання паливно-мастильних матеріалів.
Втрати російської армії в живій силі склали 45 осіб, з яких 19 – безповоротні.
Українські військові тримають контроль над ситуацією на Харківському напрямку та продовжують виконання завдань із відсічі й стримування збройної агресії рф.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби противник шість разів штурмував українські позиції на Харківському напрямку і двічі – на Куп’янському.
Комментариев: 0
Логіка може підвести, тож у фінансових питаннях виявляйте обережність, а в інших – стримуйте пориви, щоб не пошкодувати про скоєне.
У Харкові 26 травня очікується мінлива хмарність без опадів, протягом дня – пориви вітру 15–20 м/с.
Щороку 26 травня відзначають Всесвітній день рудих.
влажность:
давление:
ветер: