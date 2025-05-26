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26.05.2025  14:44   Рита Парфенова

Росія завдала авіаудару по Купʼянському району — поранено двох цивільних

У селі Мирне Купʼянського району вранці 26 травня зафіксовано авіаудар з боку збройних сил РФ. Постраждали двоє місцевих мешканців, пошкоджено житлові та господарські будівлі. Прокуратура розслідує черговий воєнний злочин.

вибух

Як повідомляє РЕДПОСТ, Купʼянська окружна прокуратура Харківської області розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України) після чергового авіаудару російських військ.

За попередніми даними, 26 травня близько 8:45 війська РФ завдали удару по селу Мирне Купʼянського району.

Унаслідок атаки постраждали двоє цивільних – 83-річна жінка та 63-річний чоловік. Обоє зазнали гострої реакції на стрес. Також зафіксовано пошкодження житлових будинків та господарських споруд.

На місці працюють правоохоронні органи. Вживаються всі необхідні заходи для документування воєнного злочину, скоєного російськими військовими.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що пожежу після атаки дронами у Васищевому гасять понад 50 рятувальників (фото).

Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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