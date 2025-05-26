26.05.2025 15:00 Рита Парфенова

У Харкові третій день поспіль очікується сильний вітер

Синоптики попереджають про збереження небезпечних погодних умов у регіоні. Оголошено перший (жовтий) рівень небезпечності.



Фото з відкритих джерел

За інформацією метеорологів, у понеділок, 27 травня, на Харківщині прогнозуються потужні пориви вітру – швидкістю від 15 до 20 м/с. Негода зачепить як місто Харків, так і області загалом, передає РЕДПОСТ.

Небезпечне явище матиме I рівень небезпечності (жовтий), тож жителям варто бути уважними:

обережно рухатися вулицями, особливо біля дерев, ліній електропередач та рекламних конструкцій;

не залишати авто під деревами;

по можливості залишатися в приміщеннях під час поривів вітру.

Будьте пильні та стежте за подальшими прогнозами погоди.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації в Харкові та області на 26 травня 2025 року.