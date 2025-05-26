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26.05.2025  15:00   Рита Парфенова

У Харкові третій день поспіль очікується сильний вітер

Синоптики попереджають про збереження небезпечних погодних умов у регіоні. Оголошено перший (жовтий) рівень небезпечності.


Фото з відкритих джерел

За інформацією метеорологів, у понеділок, 27 травня, на Харківщині прогнозуються потужні пориви вітру – швидкістю від 15 до 20 м/с. Негода зачепить як місто Харків, так і області загалом, передає РЕДПОСТ.

Небезпечне явище матиме I рівень небезпечності (жовтий), тож жителям варто бути уважними:

  • обережно рухатися вулицями, особливо біля дерев, ліній електропередач та рекламних конструкцій;
  • не залишати авто під деревами;
  • по можливості залишатися в приміщеннях під час поривів вітру.

Будьте пильні та стежте за подальшими прогнозами погоди.

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Раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації в Харкові та області на 26 травня 2025 року.
Тэги:  негода, вітер, харків
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