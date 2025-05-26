У Харкові третій день поспіль очікується сильний вітер

Синоптики попереджають про збереження небезпечних погодних умов у регіоні. Оголошено перший (жовтий) рівень небезпечності.
За інформацією метеорологів, у понеділок, 27 травня, на Харківщині прогнозуються потужні пориви вітру – швидкістю від 15 до 20 м/с. Негода зачепить як місто Харків, так і області загалом, передає РЕДПОСТ.
Небезпечне явище матиме I рівень небезпечності (жовтий), тож жителям варто бути уважними:
Будьте пильні та стежте за подальшими прогнозами погоди.
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Логіка може підвести, тож у фінансових питаннях виявляйте обережність, а в інших – стримуйте пориви, щоб не пошкодувати про скоєне.
У Харкові 26 травня очікується мінлива хмарність без опадів, протягом дня – пориви вітру 15–20 м/с.
Щороку 26 травня відзначають Всесвітній день рудих.
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