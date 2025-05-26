26.05.2025 15:16 Дмитро Колонєй
На Харківщині жінка співпрацювала з ворогом, а потім втекла
Правоохоронці оголосили підозру мешканці Харківщини.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, 46-річна мешканка Купʼянська під час окупації міста добровільно погодилась працювати на російських загарбників:
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підписала трудовий договір та обійняла посаду «и. о. главного специалиста отдела торговли Управления промышленности и торговли» у так званій «ВГА Харьковской области»;
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формувала заяви від місцевих підприємців щодо ведення фінансово-господарської діяльності;
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складала списки осіб для отримання дозвільних документів на ведення «бізнесу» за законодавством країни-агресорки.
Наразі підозрювана переховується від українських правоохоронців, вирішується питання щодо оголошення її у розшук.
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