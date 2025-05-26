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26.05.2025  15:16   Дмитро Колонєй

На Харківщині жінка співпрацювала з ворогом, а потім втекла

Правоохоронці оголосили підозру мешканці Харківщини.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, 46-річна мешканка Купʼянська під час окупації міста добровільно погодилась працювати на російських загарбників:
 
  • підписала трудовий договір та обійняла посаду «и. о. главного специалиста отдела торговли Управления промышленности и торговли» у так званій «ВГА Харьковской области»;
  • формувала заяви від місцевих підприємців щодо ведення фінансово-господарської діяльності;
  • складала списки осіб для отримання дозвільних документів на ведення «бізнесу» за законодавством країни-агресорки.
 
Наразі підозрювана переховується від українських правоохоронців, вирішується питання щодо оголошення її у розшук.
 
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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові судитимуть жінку, яка співпрацювала з окупантами в Курилівці.
 
Тэги:  колаборант, зрада, харків
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