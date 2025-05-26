26.05.2025 15:48 Дмитро Колонєй

У Харкові побудували систему оповіщення європейського рівня

Як працює та захищена система розповіли у Департаменті надзвичайних ситуацій Харкова.



У Харкові побудували систему оповіщення європейського рівня



Як повідомляє РЕДПОСТ , за словами очільника департамента Богдана Гладких, кожен блок сирен працює автономно, має резервне живлення й резервні канали зв’язку. Це гарантує, що навіть у разі надзвичайної ситуації або знеструмлення система залишатиметься працездатною.

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«Ми побудували систему європейського рівня - зробили все необхідне, щоб унеможливити її відмову. Старі сирени не працювали під час блекаутів. Сьогодні ж система дубльована - як за зв’язком, так і за живленням та керуванням», - наголосив Богдан Гладких.

За його словами, міська влада вжила всіх необхідних заходів, щоб кожен сигнал повітряної тривоги був почутий і донесений до жителів.