26.05.2025 15:48 Дмитро Колонєй
У Харкові побудували систему оповіщення європейського рівня
Як працює та захищена система розповіли у Департаменті надзвичайних ситуацій Харкова.
У Харкові побудували систему оповіщення європейського рівня
Як повідомляє РЕДПОСТ
, за словами очільника департамента Богдана Гладких, кожен блок сирен працює автономно, має резервне живлення й резервні канали зв’язку. Це гарантує, що навіть у разі надзвичайної ситуації або знеструмлення система залишатиметься працездатною.
«Ми побудували систему європейського рівня - зробили все необхідне, щоб унеможливити її відмову. Старі сирени не працювали під час блекаутів. Сьогодні ж система дубльована - як за зв’язком, так і за живленням та керуванням», - наголосив Богдан Гладких.
За його словами, міська влада вжила всіх необхідних заходів, щоб кожен сигнал повітряної тривоги був почутий і донесений до жителів.
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