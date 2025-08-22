Ігор Терехов закликав містян не нехтувати сигналами повітряної тривоги на свята

    
22.08.2025  19:17   Дмитро Колонєй

Мер Харкова нагадав, що слід робити городянам під час сигналу небезпеки.


Як повідомяє РЕДПОСТ, мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що містом курсуватимуть спеціальні автомобілі, з яких фахівці за допомогою гучномовців будуть додатково сповіщати про повітряні загрози. Мер наголосив: під час небезпеки харків’янам слід спускатися в метрополітен, як у найбільше укриття, що розташоване біля святкових локацій.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові вдосконалюють систему укриттів.
 

 

Тэги:  ігор терехов, тривога, харків, агрессия россии
