    
Главная Фото Суспільство Нехай 50‑та паралель стане символом об’єднання - Ігор Терехов
22.08.2025  18:53   Дмитро Колонєй

Нехай 50‑та паралель стане символом об’єднання - Ігор Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов відкрив пам’ятник на честь 50‑ї паралелі на території НТУ «Харківський політехнічний інститут».

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, місце, де саме проходить 50-та паралель на території вишу, визначили фахівці Наукового центру ДП «Харківстандартметрологія». У 2023 році університет офіційно отримав сертифікат, що підтверджує це унікальне розташування.
 
Ігор Терехов привітав присутніх з прийдешніми святами і підкреслив особливе значення сьогоднішньої події. 
 
«Ми зібралися напередодні великих свят - Дня міста, Дня Державного прапора та Дня Незалежності України. Також символічно, що саме цього дня і в такому виші, який втілює дух Харкова, з’явився пам’ятний знак, який буде ще однією пам’яткою Харкова. Нехай 50‑та паралель стане символом об’єднання науковців, промисловості, бізнесу, студентства, науки», - зазначив мер.
 
50-та паралель - це символічне місце, яке обʼєднує Харків з містами України, Канади, Великої Британії, Франції, Бельгії, Німеччини, Чехії, Польщі та багатьох інших країн світу.
 

Фотогалерея

Тэги:  ігор терехов, подія, харків, 50-та паралель
Материалы по теме

 
