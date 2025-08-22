    
22.08.2025  18:19   Дмитро Колонєй

7 порад водіям як поводитися у спеку від харківських патрульних

Харківські фахівці нагадали, як кермувальникам зберегти життя за допомогою простих правил.

 
Як повідомляє  РЕДПОСТ, у спеку водіям варто дотримуватися декількох важливих порад:
 
  1. Обовʼязково візьміть в авто кілька пляшок прохолодних напоїв.
  2. Завжди тримайте в автомобілі необхідний мінімум ліків, якими ви зазвичай користуєтеся. Особливо це стосується водіїв та пасажирів, які страждають серцево-судинними захворюваннями.
  3. Під час зупинки, за можливості, залишайте авто в закритому від сонця місці.
  4. Не перевищуйте швидкість і збільшуйте дистанцію від транспортних засобів, що рухаються попереду.
  5. Якщо відчули навіть найменше погіршення самопочуття, негайно знижуйте швидкість і зупиняйтеся.
  6. Навіть після недовгої зупинки необхідно провітрити салон і лише після цього починати рух.
  7. Правильно обирайте час для тривалих поїздок — найкраще їх здійснювати або рано вранці, або ввечері, коли спека спаде.
 
Дбайте про свою безпеку. У разі потреби ви завжди можете звернутися за допомогою, зателефонувавши на лінію 102.
 

