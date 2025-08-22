    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події У Харкові знайшли хлопця, який зник три тижні тому
22.08.2025  17:40   Дмитро Колонєй

У Харкові знайшли хлопця, який зник три тижні тому

Де саме відшукали хлопчину з Харкова розповіли правоохоронці.

Знайшли хлопця, який зник три тижні тому: Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, харківські правоохоронці розшукали 15-річного хлопця, який 3 серпня 2025 року пішов з дому та вирушив до міста Київ. Завдяки скоординованим діям поліцейських його розшукали та повернули додому.
 
З хлопцем та його батьками поліцейські провели профілактичну бесіду з метою недопущення подібних випадків у подальшому.
 
Поліція закликає батьків 
  • приділяти більше уваги дозвіллю та інтересам дітей,
  • підтримувати постійний діалог з молодшим поколнням
  • контролюйвати коло їхнього спілкування.
  • у разі зникнення дитини невідкладно телефонувати на лінію 102.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що стало відомо, де ховався хлопчик, якого розшукувала поліція під Харковом.

 

Тэги:  пошук, діти, харків
