У Харкові знайшли хлопця, який зник три тижні тому

Де саме відшукали хлопчину з Харкова розповіли правоохоронці.

Як повідомляє РЕДПОСТ , харківські правоохоронці розшукали 15-річного хлопця, який 3 серпня 2025 року пішов з дому та вирушив до міста Київ. Завдяки скоординованим діям поліцейських його розшукали та повернули додому.

З хлопцем та його батьками поліцейські провели профілактичну бесіду з метою недопущення подібних випадків у подальшому.

Поліція закликає батьків

приділяти більше уваги дозвіллю та інтересам дітей,

підтримувати постійний діалог з молодшим поколнням

контролюйвати коло їхнього спілкування.

у разі зникнення дитини невідкладно телефонувати на лінію 102.

