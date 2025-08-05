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05.08.2025  16:52   

Стало відомо, де ховався хлопчик, якого розшукувала поліція під Харковом

Дитина з передмістя Харкова зникла під час прогулянки з друзями.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, 5 серпня 2025 року близько 11:00 до чугуївських поліцейських звернулася за допомогою у розшуку сина мешканка села Курортне Чугуївського району. Її 12-річная дитина напередодні пішла гуляти з друзями та не повернулася додому.
 
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За чотири години пошуків правоохоронці встановили місцезнаходження дитини. Хлопчик ховався на закинутих дачах.
Жодних протиправних дій щодо нього не вчинено. Правоохоронці повернули дитину матері й провели з жінкою профілактичну бесіду, аби в майбутньому запобігти подібним ситуаціям.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про хлопчика, який втік з дому та спав у халабуді.
 
Тэги:  розшук, діти, харків, зник хлопець
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