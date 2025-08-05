05.08.2025 16:52
Стало відомо, де ховався хлопчик, якого розшукувала поліція під Харковом
Дитина з передмістя Харкова зникла під час прогулянки з друзями.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, 5 серпня 2025 року близько 11:00 до чугуївських поліцейських звернулася за допомогою у розшуку сина мешканка села Курортне Чугуївського району. Її 12-річная дитина напередодні пішла гуляти з друзями та не повернулася додому.
За чотири години пошуків правоохоронці встановили місцезнаходження дитини. Хлопчик ховався на закинутих дачах.
Жодних протиправних дій щодо нього не вчинено. Правоохоронці повернули дитину матері й провели з жінкою профілактичну бесіду, аби в майбутньому запобігти подібним ситуаціям.
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