05.08.2025 16:52

Стало відомо, де ховався хлопчик, якого розшукувала поліція під Харковом

Дитина з передмістя Харкова зникла під час прогулянки з друзями.

Як повідомляє РЕДПОСТ , 5 серпня 2025 року близько 11:00 до чугуївських поліцейських звернулася за допомогою у розшуку сина мешканка села Курортне Чугуївського району. Її 12-річная дитина напередодні пішла гуляти з друзями та не повернулася додому.

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За чотири години пошуків правоохоронці встановили місцезнаходження дитини. Хлопчик ховався на закинутих дачах.

Жодних протиправних дій щодо нього не вчинено. Правоохоронці повернули дитину матері й провели з жінкою профілактичну бесіду, аби в майбутньому запобігти подібним ситуаціям.