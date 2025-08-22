    
Главная Новини Харкова Суспільство В Харкові діти з особливими освітніми потребами взяли участь у дресируванні собак (фото)
22.08.2025  17:05   Дмитро Колонєй

В Харкові діти з особливими освітніми потребами взяли участь у дресируванні собак (фото)

Як це відбувалося та що ще побачили маленькі відвідувачі та їх батьки розповіли та показали у КП «Центр поводження з тваринами» Харкова.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, до харківського питулку для тваин завізитували діти з особливими освітніми потребами разом з батьками.
 
 
Вони побували в будиночку для котів та на майданчику для вигулу й дресирування собак, де відбулося заняття за участю юних кінологів.
 
 
 
 
Нагадаємо, що до початку повномасштабної війни центр щотижня приймав понад 100 вихованців дитячих закладів міста, проводив навчальні заняття з відповідального ставлення до тварин та ознайомчі екскурсії притулком.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що на станціях метро Харкова з 21 серпня до 5 вересня 2025 року пасажири можуть побачити роботи учнів і викладачів мистецьких шкіл Харкова та Львова.
 
Тэги:  діти, тварини, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
20.08 Спорт У Харкові розпочався відкритий дитячий футбольний турнір 18.08 Освіта В Україні запрацювала програма Пакунок школяра (відео) 15.08 ЖКГ Комунальники відновили сотні елементів дитячих майданчиків Харкова
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 