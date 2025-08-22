22.08.2025 17:05 Дмитро Колонєй

В Харкові діти з особливими освітніми потребами взяли участь у дресируванні собак (фото)

Як це відбувалося та що ще побачили маленькі відвідувачі та їх батьки розповіли та показали у КП «Центр поводження з тваринами» Харкова.

Як повідомляє РЕДПОСТ , до харківського питулку для тваин завізитували діти з особливими освітніми потребами разом з батьками.

Вони побували в будиночку для котів та на майданчику для вигулу й дресирування собак, де відбулося заняття за участю юних кінологів.

Нагадаємо, що до початку повномасштабної війни центр щотижня приймав понад 100 вихованців дитячих закладів міста, проводив навчальні заняття з відповідального ставлення до тварин та ознайомчі екскурсії притулком.

