На станціях харківського метро відкриють виставки до Дня міста та Дня Незалежності

З 21 серпня до 5 вересня пасажири зможуть побачити роботи учнів і викладачів мистецьких шкіл Харкова та Львова.
З 21 серпня до 5 вересня на станціях Харківського метрополітену проходитимуть виставки, присвячені Дню Незалежності України та Дню міста Харкова. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на харківську міськраду.
Зокрема, у вестибюлі станції метро «Історичний музей» представлять 100 робіт юних митців віком від 8 до 15 років – учнів Харківської дитячої художньої школи №1 ім. І. Рєпіна та Львівської дитячої школи ім. О. Новаківського. Захід відбудеться в межах культурно-мистецького проєкту «Пліч-о-пліч: Згуртовані громади».
Інші експозиції можна буде побачити на станціях метро «Наукова», «Салтівська», «Академіка Барабашова» та «Ярослава Мудрого» (фотовиставка).
Виставки організовані Департаментом культури Харківської міської ради з ініціативи міського голови Ігоря Терехова.
