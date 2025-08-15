    
Главная Новини Харкова Культура та туризм На станціях харківського метро відкриють виставки до Дня міста та Дня Незалежності
15.08.2025  14:00   Рита Парфенова

На станціях харківського метро відкриють виставки до Дня міста та Дня Незалежності

З 21 серпня до 5 вересня пасажири зможуть побачити роботи учнів і викладачів мистецьких шкіл Харкова та Львова.

На станціях метро Харкова відкриють виставки до Дня міста та Дня Незалежності

З 21 серпня до 5 вересня на станціях Харківського метрополітену проходитимуть виставки, присвячені Дню Незалежності України та Дню міста Харкова.  Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на харківську міськраду.

Зокрема, у вестибюлі станції метро «Історичний музей» представлять 100 робіт юних митців віком від 8 до 15 років – учнів Харківської дитячої художньої школи №1 ім. І. Рєпіна та Львівської дитячої школи ім. О. Новаківського. Захід відбудеться в межах культурно-мистецького проєкту «Пліч-о-пліч: Згуртовані громади».

Інші експозиції можна буде побачити на станціях метро «Наукова», «Салтівська», «Академіка Барабашова» та «Ярослава Мудрого» (фотовиставка).

Виставки організовані Департаментом культури Харківської міської ради з ініціативи міського голови Ігоря Терехова.

