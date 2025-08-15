15.08.2025 14:12 Рита Парфенова

У Холодногірському районі замінили понад 3 км внутрішньобудинкових мереж

Капітальний ремонт провели у 21 будинку в межах підготовки до опалювального сезону.

Як повідомляє РЕДПОСТ, в Холодногірському районі Харкова виконали капітальний ремонт у 21 житловому будинку, замінивши понад 3 км трубопроводів і встановивши нове обладнання. Роботи проводили бригади районної служби управління з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем комплексу «Харківводовідведення» в рамках планових ремонтів і підготовки до зими.

За словами начальника районної служби Олександра Зуєва, роботи охопили, зокрема, будинки на вулиці Холодногірській, Полтавському Шляху та вулиці Волонтерській. Майстри оновлюють системи водопостачання, встановлюють сучасне обладнання, проводять прочистку каналізаційних колодязів і виконують аварійні ремонти.

У серпні технічний огляд пройшли 122 будинки. Бригади повністю забезпечені технікою та матеріалами, що дозволяє виконувати ремонти будь-якої складності у визначені терміни.

Загалом у житловому фонді Харкова вже замінено понад 20 км внутрішньобудинкових систем.

