П’ять майданчиків для вигулу та дресирування собак відремонтували в Харкові

Роботи виконало КП «Центр поводження з тваринами» на локаціях у різних районах міста.
Як повідомляє РЕДПОСТ, фахівці КП «Центр поводження з тваринами» цього тижня провели ремонт на п’яти майданчиках для вигулу та дресирування собак у Харкові. Комунальники відновили та пофарбували снаряди для занять і огорожі.
Роботи виконали на вул. Нескорених, просп. Соборності, вул. Бучми та на двох локаціях на вул. Москалівській.
Загалом підприємство обслуговує 53 майданчики для вигулу та дресирування собак у різних районах міста.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Раніше РЕДПОСТ писав, що в Харкові відновили газопостачання після обстрілів до понад 1,5 тис. осель.
Комментариев: 0
Чудовий день для налагодження стосунків і вирішення непорозумінь. Легше буде знайти спільну мову, тож використайте час для нових знайомств.
У Харкові ранок розпочнеться з ясної погоди. Згодом небо затягнеться хмарами, і хмарність утримається до вечора. Опадів цього дня не прогнозують.
Щороку 15 серпня в Україні відзначають День археолога.
влажность:
давление:
ветер: