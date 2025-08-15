    
15.08.2025  14:59   Рита Парфенова

П’ять майданчиків для вигулу та дресирування собак відремонтували в Харкові

Роботи виконало КП «Центр поводження з тваринами» на локаціях у різних районах міста.

У Харкові оновили п’ять майданчиків для вигулу собак

Як повідомляє РЕДПОСТ, фахівці КП «Центр поводження з тваринами» цього тижня провели ремонт на п’яти майданчиках для вигулу та дресирування собак у Харкові. Комунальники відновили та пофарбували снаряди для занять і огорожі.

Роботи виконали на вул. Нескорених, просп. Соборності, вул. Бучми та на двох локаціях на вул. Москалівській.

Загалом підприємство обслуговує 53 майданчики для вигулу та дресирування собак у різних районах міста.

Раніше РЕДПОСТ писав, що  в Харкові відновили газопостачання після обстрілів до понад 1,5 тис. осель.

Тэги:  захист тварин, харків
