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02.08.2025  21:05   

Фотовиставка "...І буде світло" відкрилась у Харкові

Харківський фотограф Василь Голосний зафільмував життя міста під час відключень світла 2022–2023 років, спричинених військовою агресією Росії проти України.

Харків, виставка
Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ

"Зображення життя у суцільній темряві автор узагальнено показує як алегорію на темні часи. Серед ночі камера помічає яскраві зірки та місяць, ліхтарики в руках перехожих — джерела зовнішнього світла. Але важливішим є те, що в темряві постає внутрішнє світло людини: батьки з дітьми, закохані пари, власники домашніх тварин на прогулянці, — люди, які наповнюють вулиці міста ніжністю в найгірший період.
«Доброта, турбота про тих, хто поряд, любов — це, на мою думку, прояви того світла, яке дає надію та рятує в темні часи», — зазначає автор.
Фінальні фото серії — Харків у світлі ліхтарів.
Серія знеструмленого Харкова Василя Голосного розповідає про пошуки сяйва, рятівного в глухій пітьмі" - йдеться у прес-релізі.
 
Inst. @vasilgolosnii
Куратори виставки: Дарія Герасімова, Євген Даниленко
 
Відвідати виставку можна з середи по неділю в 13:00–18:00 до 22 серпня включно за адресою: вул. Чернишевська, 15 (вхід з двору), код від воріт: 149.

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Тэги:  харків, виставка, василь голосний, фотограф
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