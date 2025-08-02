02.08.2025 21:05

Фотовиставка "...І буде світло" відкрилась у Харкові

Харківський фотограф Василь Голосний зафільмував життя міста під час відключень світла 2022–2023 років, спричинених військовою агресією Росії проти України.



Фото: Василь Голосний /



"Зображення життя у суцільній темряві автор узагальнено показує як алегорію на темні часи. Серед ночі камера помічає яскраві зірки та місяць, ліхтарики в руках перехожих — джерела зовнішнього світла. Але важливішим є те, що в темряві постає внутрішнє світло людини: батьки з дітьми, закохані пари, власники домашніх тварин на прогулянці, — люди, які наповнюють вулиці міста ніжністю в найгірший період. Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ "Зображення життя у суцільній темряві автор узагальнено показує як алегорію на темні часи. Серед ночі камера помічає яскраві зірки та місяць, ліхтарики в руках перехожих — джерела зовнішнього світла. Але важливішим є те, що в темряві постає внутрішнє світло людини: батьки з дітьми, закохані пари, власники домашніх тварин на прогулянці, — люди, які наповнюють вулиці міста ніжністю в найгірший період.

«Доброта, турбота про тих, хто поряд, любов — це, на мою думку, прояви того світла, яке дає надію та рятує в темні часи», — зазначає автор.

Фінальні фото серії — Харків у світлі ліхтарів.

Серія знеструмленого Харкова Василя Голосного розповідає про пошуки сяйва, рятівного в глухій пітьмі" - йдеться у прес-релізі.

Inst. @vasilgolosnii

Куратори виставки: Дарія Герасімова, Євген Даниленко

Відвідати виставку можна з середи по неділю в 13:00–18:00 до 22 серпня включно за адресою: вул. Чернишевська, 15 (вхід з двору), код від воріт: 149.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Фотогалерея