02.08.2025 20:36 Рита Парфенова

На Харківщині врятували козеня, яке впало в колодязь

У селищі Веселе на Харківщині дике козеня впало у відкритий колодязь біля каналу. Місцеві мешканці врятували тваринку та допомогли знайти її матір.

У Лозівській громаді Харківської області зафіксували випадок, який міг завершитися трагічно для дикої тварини. Про це повідомив голова Лозівської міської територіальної громади Сергій Зеленський, передає РЕДПОСТ.

Поблизу селища Веселе маленьке козеня впало у відкритий колодязь біля каналу.

На щастя, поруч перебували місцеві мешканці Микола та Ольга Ткач. Побачивши тварину, яка потрапила в пастку, подружжя оперативно відреагувало: витягли козеня, заспокоїли його, а згодом виявили поруч самку-козу, яка металася неподалік у пошуках дитинчати. Завдяки їхній допомозі козеня було повернуто матері.

Місцева влада звертається до всіх громадян із проханням повідомляти про відкриті колодязі та інші потенційно небезпечні об’єкти, особливо в природних зонах.

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