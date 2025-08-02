    
Главная Новини Харкова Суспільство На Харківщині врятували козеня, яке впало в колодязь
02.08.2025  20:36   Рита Парфенова

На Харківщині врятували козеня, яке впало в колодязь

У селищі Веселе на Харківщині дике козеня впало у відкритий колодязь біля каналу. Місцеві мешканці врятували тваринку та допомогли знайти її матір.

Козеня впало в колодязь біля Веселого – його врятувала місцева родина Козеня впало в колодязь біля Веселого – його врятувала місцева родина

У Лозівській громаді Харківської області зафіксували випадок, який міг завершитися трагічно для дикої тварини. Про це повідомив голова Лозівської міської територіальної громади Сергій Зеленський, передає РЕДПОСТ.

Поблизу селища Веселе маленьке козеня впало у відкритий колодязь біля каналу.

На щастя, поруч перебували місцеві мешканці Микола та Ольга Ткач. Побачивши тварину, яка потрапила в пастку, подружжя оперативно відреагувало: витягли козеня, заспокоїли його, а згодом виявили поруч самку-козу, яка металася неподалік у пошуках дитинчати. Завдяки їхній допомозі козеня було повернуто матері.

Місцева влада звертається до всіх громадян із проханням повідомляти про відкриті колодязі та інші потенційно небезпечні об’єкти, особливо в природних зонах.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Тэги:  харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
02.08 Виставки, ярмарки Фотовиставка "...І буде світло" відкрилась у Харкові   02.08 Спорт У Харкові провели турнір з боксу за Кубок мера та відзначили 12-річного рекордсмена з сумо   02.08 Надзвичайні події Сапери розміновують ЛЕП в Ізюмському районі (відео)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 