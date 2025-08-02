У Харкові провели турнір з боксу за Кубок мера та відзначили 12-річного рекордсмена з сумо

Ппід час змагань за Кубок Харківського міського голови відбулося 23 боксерських бої за участі юнаків та дівчат. Також 12-річному спортсмену вручили національний рекорд за перемогу в дитячому чемпіонаті з сумо в Японії.
Як повідомляє РЕДПОСТ, в Харкові пройшли змагання з боксу за Кубок міського голови Ігоря Терехова. У турнірі взяли участь спортсмени з усіх клубів Харківської області – змагалися як хлопці, так і дівчата у вікових категоріях молодших юнаків та юнаків. Загалом відбулося 23 поєдинки.
Юний боксер Ярослав Андінов розповів, що займається спортом уже три роки, тренується щодня і мріє стати чемпіоном світу та переможцем Олімпійських ігор. У майбутньому хлопець планує перейти у професійний бокс.
Директор департаменту у справах сім’ї, молоді та спорту Харківської міськради Олександр Власенко підкреслив, що Харків традиційно залишається спортивним містом, а такі змагання дуже важливі для зростання рівня спортсменів. За його словами, харківські боксери зараз демонструють гарні результати як на всеукраїнських, так і міжнародних змаганнях.
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Під час турніру вшанували ще одну важливу подію. 12-річному харків’янину Євгену Грицькову вручили сертифікат Національного реєстру рекордів України. Він став наймолодшим українцем, який переміг у національних дитячих змаганнях з сумо в Японії. На момент турніру йому було 11 років і 6 місяців.
Керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова зазначила, що подібна номінація в Україні з’явилася вперше за 30 років.
Сам Євген розповів, що мріє не зупинятися на досягнутому, ставити нові рекорди і стати олімпійським чемпіоном з вільної боротьби та боксу. Він прагне бути відомим, як Олександр Усик.
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