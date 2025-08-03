03.08.2025 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 3 серпня

У Харкові протягом усього дня небо залишатиметься похмурим, але суттєвого дощу не очікується.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

3 серпня очікується хмарна погода з проясненнями. Вдень короткочасний дощ.

Вітер північний, 9 – 14 м/с.

Температура повітря вдень 30 – 32° тепла.

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Народні прикмети

ось твій текст, перероблений у стовпчик, з малої літери та крапкою з комою наприкінці кожного рядка:

якщо 3 серпня погода сира і тепла, то в лісі з’явиться багато грибів;

сороки голосно кричать і не замовкають – до теплої зими;

якщо на калині рясно ягід – осінь буде холодною й сніжною;

риба плескається біля поверхні – чекай спекотної та ясної погоди;

чим більше жолудів на дубах, тим щедрішим буде врожай;

якщо туман стелиться низько над землею – буде спека;

чим вищі мурашники, тим холоднішою буде зима.