Прогноз погоди у Харкові на 3 серпня

У Харкові протягом усього дня небо залишатиметься похмурим, але суттєвого дощу не очікується.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
3 серпня очікується хмарна погода з проясненнями. Вдень короткочасний дощ.
Вітер північний, 9 – 14 м/с.
Температура повітря вдень 30 – 32° тепла.
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ось твій текст, перероблений у стовпчик, з малої літери та крапкою з комою наприкінці кожного рядка:
Це слушна мить для завершення накопичених справ і набирання обертів. Водночас імпульсивність може наштовхнути на необдумані рішення – дайте собі час усе зважити.
У Харкові протягом усього дня небо залишатиметься похмурим, але суттєвого дощу не очікується.
Щороку в першу неділю серпня українські представники Повітряних Сил відзначають своє професійне свято.
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