22.08.2025  16:37   Дмитро Колонєй

ЗСУ стримують дві атаки ворога на Куп’янському напрямку Харківщини

Оперативна ситуація по Харківщині на 22 серпня 2025 року від Генштаба ЗСУ.

Стримують дві атаки ворога на Куп’янському напрямку ЗСУ: Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, на Харківщині натупна бойова ситуація:
 
  • На Південно-Слобожанському напрямку наразі атак противника не зафіксовано.
  • На Куп’янському напрямку ворог протягом дня п’ять разів намагався просунутися до наших позицій у районах Кіндрашівки, Мирного, Степової Новоселівка та Загризового. Сили оборони успішно відбили три атаки, ще два боєзіткнення триває.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині Сили оборони зупинили десять атак росіян.

 
агрессия россии, обстановка, харків
