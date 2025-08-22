22.08.2025 16:05 Дмитро Колонєй

Загарбники під час обстрілу вбили мирну мешканку Харківщини

Російські інтервенти вчинили на Харківщині черговий воєнний злочин.



Як повідомляє РЕДПОСТ , 22 серпня 2025 року окупаційна армія обстріляла Куп’янськ. Під час ворожого удару загинула 66-річна жінка.

Постраждали також 54-річний чоловік та жінки 53, 57 і 65 років. У потерпілих медики діагностували гостру реакцію на стрес.

На місце події виїжджали слідчо-оперативна група, криміналісти та вибухотехніки поліції. Відкрито кримінальне провадження за ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.

