22.08.2025  16:05   Дмитро Колонєй

Загарбники під час обстрілу вбили мирну мешканку Харківщини

Російські інтервенти вчинили на Харківщині черговий воєнний злочин.


Загарбники під час обстрілу вбили мирну мешканку Харківщини
Як повідомляє РЕДПОСТ, 22 серпня 2025 року окупаційна армія обстріляла  Куп’янськ. Під час ворожого удару загинула 66-річна жінка.
 
Постраждали також 54-річний чоловік та жінки 53, 57 і 65 років. У потерпілих медики діагностували гостру реакцію на стрес.
 
На місце події виїжджали слідчо-оперативна група, криміналісти та вибухотехніки поліції. Відкрито кримінальне провадження за ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що ворог атакував дронами село у Куп'янському районі.
 
Тэги:  смепть, вбивство, харків, агрессия россии
