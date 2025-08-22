22.08.2025 19:47 Дмитро Колонєй

Надзвичайники Харківщини гасять маштабні лісові пожежі (фото)

Де сталися возгаряння в екосистемах розповіли у ДСНС Харківщини.

Як повідомляє РЕДПОСТ, на території Харківського району виникли 2 великі пожежі у природних екосистемах. На відкритих просторах поблизу села Циркуни та селища Високий горіла суха трава та чагарники на площах 10 та 4 га. Пожежі локалізовані.

До ліквідації загорянь було залучено особовий склад ДСНС, а також добровільної пожежної команди Циркунівської громади.

ГУ ДСНС України у Харківській області закликає громадян дотримуватися правил пожежної безпеки під час перебування на природі та сільськогосподарських угіддях.