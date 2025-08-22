    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Надзвичайники Харківщини гасять маштабні лісові пожежі (фото)
22.08.2025  19:47   Дмитро Колонєй

Надзвичайники Харківщини гасять маштабні лісові пожежі (фото)

Де сталися возгаряння в екосистемах розповіли у ДСНС Харківщини.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, на території Харківського району  виникли 2 великі пожежі у природних екосистемах. На відкритих просторах поблизу села Циркуни та селища Високий горіла суха трава та чагарники на площах 10 та 4 га. Пожежі локалізовані.
 
 
 
 
До ліквідації загорянь було залучено особовий склад ДСНС, а також добровільної пожежної команди Циркунівської громади. 
 
 
 
 
ГУ ДСНС України у Харківській області закликає громадян дотримуватися правил пожежної безпеки під час перебування на природі та сільськогосподарських угіддях. 
 
Тэги:  пожежа, ліс, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
16.08 Надзвичайні події У Харківському районі через обстріли горіла трава 15.08 Надзвичайні події На Харківщині за добу від обстрілів сталося три пожежі: де саме 14.08 Надзвичайні події Харків: під час пожежі у багатоповерхівці загинула жінка (фото)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 