На Харківщині триває бій з інтервентами на Куп'янському напрямку

Оперативна ситуація по Харківщині на 26 травня 2025 року від Генштаба ЗСУ.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби на Харківському напрямку знищено десятки ворожих дронів та більще 100 укриттів.
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Логіка може підвести, тож у фінансових питаннях виявляйте обережність, а в інших – стримуйте пориви, щоб не пошкодувати про скоєне.
У Харкові 26 травня очікується мінлива хмарність без опадів, протягом дня – пориви вітру 15–20 м/с.
Щороку 26 травня відзначають Всесвітній день рудих.
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