26.05.2025 16:19 Дмитро Колонєй

На Харківщині триває бій з інтервентами на Куп'янському напрямку

Оперативна ситуація по Харківщині на 26 травня 2025 року від Генштаба ЗСУ.

Як повідомляє РЕДПОСТ , на Харківщині наступна бойова ситуація:

На Харківському напрямку одну атаку відбили українські воїни в районі Вовчанська, ще один бій на даний час триває.

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На Куп’янському напрямку ворог чотири рази намагався йти вперед на позиції українських підрозділів у районах Загризового та в бік Петропавлівки. Триває бій.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби на Харківському напрямку знищено десятки ворожих дронів та більще 100 укриттів.