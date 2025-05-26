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26.05.2025  16:19   Дмитро Колонєй

На Харківщині триває бій з інтервентами на Куп'янському напрямку

Оперативна ситуація по Харківщині на 26 травня 2025 року від Генштаба ЗСУ.

Триває бій з окупантами на Куп'янському напрямку: Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, на Харківщині наступна бойова ситуація:
 
  • На Харківському напрямку одну атаку відбили українські воїни в районі Вовчанська, ще один бій на даний час триває.
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  • На Куп’янському напрямку ворог чотири рази намагався йти вперед на позиції українських підрозділів у районах Загризового та в бік Петропавлівки. Триває бій.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби на Харківському напрямку знищено десятки ворожих дронів та більще 100 укриттів.

 

Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
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