22-річний хлопець побив пасажира електрички на Харківщині: постраждалий помер

У квітні до поліції надійшло повідомлення від чергової по вокзалу залізничної станції «Лозова». До неї звернувся чоловік, якого побив невідомий у вагоні електропотяга.
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Сьогодні зірки обіцяють вам життєву силу та гарне самопочуття. Це вдалий день для спілкування, нових знайомств і приємного проведення часу з близькими.
Протягом усього понеділка в Харкові зберігатиметься хмарна погода. Опадів не прогнозується.
З 2025 рорку 27 травня відзначаєтьося День Сил спеціальних операцій Збройних Сил України.
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