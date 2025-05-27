    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події 22-річний хлопець побив пасажира електрички на Харківщині: постраждалий помер
27.05.2025  14:05   Віталій Хіневич

22-річний хлопець побив пасажира електрички на Харківщині: постраждалий помер

У квітні до поліції надійшло повідомлення від чергової по вокзалу залізничної станції «Лозова». До неї звернувся чоловік, якого побив невідомий у вагоні електропотяга.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Зловмисник з місця вчинення злочину зник у невідомому напрямку. 
 
Поліцейські встановили, що до злочину причетний 22-річний мешканець Лозівського району. Він разом зі своїм товаришем вживали спиртні напої в місті Лозова. Ввечері вони пішли на залізничний вокзал та сіли у вагон електропотяга, де продовжили вживати спиртне. 
 
У вагоні на лавочці спав 54-річний чоловік. Зловмисник підійшов до нього та почав бити. Потерпілий від отриманих тілесних ушкоджень помер у лікарні.
 
Слідчі повідомили фігуранту про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 296 (хуліганство) та ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині підірвався трактор.
 
Тэги:  події, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
24.05 Надзвичайні події На Харківщині оперативно розшукали викрадача велосипеда 24.05 Надзвичайні події Рятувальники евакуювали з правобережжя Куп’янщини 6 цивільних людей 24.05 Надзвичайні події У Харківській області п’яний водій намагався відкупитися від поліцейських
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 