27.05.2025 14:40 Віталій Хіневич

У будинках Харкова встановили понад 9 кілометрів сучасних комунікацій водопостачання та водовідведення

Бригади комплексу «Харківводовідведення», під час виконання поточних ремонтів внутрішньобудинкових систем, цього року замінили у багатоповерхівках технічно зношені ділянки комунікацій водопостачання та водовідведення загальною протяжністю 9,1 км.

Як повідомив сьогодні, 27 травня, начальник управління з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем Валерій Харлан, проведення цих робіт закінчено у 162 будинках із 280 запланованих на цей рік, передає РЕДПОСТ.

«Нещодавно були виконані комплексні роботи із заміни комунікацій холодного водопостачання по проїзду Садовому та вулиці Шевченка. Загалом у трьох будинках оновили 346 метрів трубопроводів, а також встановили нову запірно-регулюючу арматуру.

У роботі використовуємо сучасні технології, а також надміцні матеріали – поліпропіленові та полівінілхлоридні труби, які прослужать людям десятки років. Ремонтники повністю забезпечені необхідним обладнанням та інструментами, а тому відновлювальні заходи проводяться чітко за встановленим графіком», – поінформував Валерій Харлан.

За словами начальника управління, паралельно бригади управління усувають аварійні ситуації, проводять технічне обслуговування мереж та своєчасно реагують на звернення харків'ян. Зокрема, цього року всі необхідні роботи з підготовки до експлуатації внутрішньобудинкових систем в осінньо-зимовий період 2025-2026 років завершено у 2070 будинках, а ще оперативно відпрацьовано понад 27 тисяч звернень харків'ян.

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