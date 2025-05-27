27.05.2025 13:05
У трьох районах Харкова частково не буде водопостачання
Водопостачання буде відсутнє у зв'язку з проведенням планово-попереджувальних робіт на технологічному і електротехнічному обладнанні на насосній станції.
Фото з відкритих джерел
З метою підготовки споруд водопроводу до роботи в осінньо-зимовий період 2025-2026 років, тимчасово з 9:00 до 19:00 28 травня буде припинено водопостачання:
В Індустріальному районі, обмеженому:
- вул. Свистуна, залізничним полотном, вул. П'ятихатською, вул. Луї Пастера, пров. 1-м Лазурним, вул. Зеленодольською, вул. Немирівською, вул. Дністровською, сел. Новозахідним, а також сел. Затишшя;
В Немишлянському районі, обмеженому:
- вул. Свистуна, залізничним полотном, пров. Єнакіївським, вул. Єнакіївською, вул. Ясеневою, пр. Тракторобудівників, пр. Героїв Харкова, вул. Харківських Дивізій, сел. Новозахідним;
В Слобідському районі, обмеженому:
- вул. Каденюка, пр. Петра Григоренка, пр. Байрона, вул. Ньютона, вул. Садовопарковою, вул. Харківських Дивізій до вул. Каденюка.
Під час проведення робіт підвезення води здійснюватиметься автоцистернами підприємства за адресами: перехрестя пр. Героїв Харкова та вул. Ощепкова, пр. Героїв Харкова, 252-В – пр. Героїв Харкова, 254-В, вул. Северина Потоцького, 32, вул. Біблика, 2-Д, бульвар Жасминовий, 5, пр. Байрона, 179.
Також на підприємстві переконливо нагадують харків'янам про актуальну необхідність завжди мати достатній запас води для першочергових потреб.
Раніше РЕДПОСТ
писав, що комунальники
Харкова показали, як продовжують упорядковувати паркові зони.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости