    
Главная Новини Харкова ЖКГ У трьох районах Харкова частково не буде водопостачання
27.05.2025  13:05   

У трьох районах Харкова частково не буде водопостачання

Водопостачання буде відсутнє у зв'язку з проведенням планово-попереджувальних робіт на технологічному і електротехнічному обладнанні на насосній станції.


Фото з відкритих джерел
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківводоканал».
 
З метою підготовки споруд водопроводу до роботи в осінньо-зимовий період 2025-2026 років, тимчасово з 9:00 до 19:00 28 травня буде припинено водопостачання:
 
В Індустріальному районі, обмеженому:
 
- вул. Свистуна, залізничним полотном, вул. П'ятихатською, вул. Луї Пастера, пров. 1-м Лазурним, вул. Зеленодольською, вул. Немирівською, вул. Дністровською, сел. Новозахідним, а також сел. Затишшя;
 
В Немишлянському районі, обмеженому:
 
- вул. Свистуна, залізничним полотном, пров. Єнакіївським, вул. Єнакіївською, вул. Ясеневою, пр. Тракторобудівників, пр. Героїв Харкова, вул. Харківських Дивізій, сел. Новозахідним;
 
В Слобідському районі, обмеженому:
 
- вул. Каденюка, пр. Петра Григоренка, пр. Байрона, вул. Ньютона, вул. Садовопарковою, вул. Харківських Дивізій до вул. Каденюка.
 
Під час проведення робіт підвезення води здійснюватиметься автоцистернами підприємства за адресами: перехрестя пр. Героїв Харкова та вул. Ощепкова, пр. Героїв Харкова, 252-В – пр. Героїв Харкова, 254-В, вул. Северина Потоцького, 32, вул. Біблика, 2-Д, бульвар Жасминовий, 5, пр. Байрона, 179.
 
Також на підприємстві переконливо нагадують харків'янам про актуальну необхідність завжди мати достатній запас води для першочергових потреб.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що комунальники Харкова показали, як продовжують упорядковувати паркові зони.
 
Тэги:  жкг, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
27.05 ЖКГ Комунальники Харкова показали, як продовжують упорядковувати паркові зони 24.05 ЖКГ Частина Слобідського району тимчасово буде без світла 22.05 ЖКГ У Харкові відновили світло після нічного обстрілу
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 