Сьогодні - день народження почесного харків’янина Віктора Суботіна

Харківський міський голова Ігор Терехов сьогодні, 28 травня, привітав з днем народження Віктора Суботіна - Почесного громадянина міста Харкова та Харківської області, генерального директора АТ «Українські енергетичні машини».
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Сьогодні можливий справжній гормональний сплеск: емоції й бажання будуть зрозумілими, але надзвичайно сильними. Особливо це стосується любовної сфери.
У Харкові протягом дня зберігатиметься хмарна погода. До обіду – без опадів, а після полудня можливий невеликий дощ, який припиниться ближче до вечора.
Щороку 28 травня у світі відзначають День здоров’я жінок.
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