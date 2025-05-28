28.05.2025 14:40

Сьогодні - день народження почесного харків’янина Віктора Суботіна

Харківський міський голова Ігор Терехов сьогодні, 28 травня, привітав з днем народження Віктора Суботіна - Почесного громадянина міста Харкова та Харківської області, генерального директора АТ «Українські енергетичні машини».

«Під Вашим керівництвом «Українські енергетичні машини» залишаються надійною опорою економіки Харкова, дають робочі місця мешканцям і зберігають високий науково-виробничий потенціал.

Дякую Вам за стійкість, відповідальність і небайдужість до майбутнього Харкова!

Бажаю міцного здоров’я, витримки, підтримки близьких і нових досягнень. Нехай реалізуються всі задуми, а наша спільна мрія про Перемогу України якнайшвидше стане реальністю!» - говориться у привітанні.

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