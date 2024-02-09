У Харкові СБУ знешкодила організовану злочинну групу, яка тероризувала містян

09.02.2024 15:30 Дмитро Колонєй

У Харкові спецслужбами викрито злочинну групу під кураторством російських авторитетів

Співробітники Служби безпеки в результаті багатоетапної спецоперації викрили та затримали у Харкові учасників організованої групи професійних злочинців, які причетні до скоєння низки тяжких та особливо тяжких злочинів.

За даними слідства, учасники злочинного угруповання вимагали з мешканців міста грошові кошти під виглядом неіснуючих боргів. До потерпілих зловмисники застосовували психологічне та фізичне насильство: били їх, погрожували фізичною розправою над ними та над їхніми родичами.

З одного з місцевих підприємців злочинці вимагали надуманий борг у 600 тисяч гривень. В результаті застосування насильства вони встигли одержати з потерпілого грошові кошти та 12 мобільних телефонів на загальну суму понад 200 тис грн.

Встановлено, що до складу організованої злочинної групи входили шестеро ніде не працюючих громадян, кожний з яких раніше вже був неодноразово засуджений за вчинення кримінальних злочинів.

Їхній 49-річний ватажок, який протягом останніх п'яти років перебуває під вартою за підозрою в умисному вбивстві, позиціонував себе як так званий "наглядач" за кримінальним середовищем в місцях позбавлення волі Харківської області.

Співробітники СБУ під час спецоперації затримали у Харкові усіх чотирьох учасників злочинної групи, які перебували «на волі».

Одночасно було проведено 15 санкціонованих судом обшуків за місцями мешкання учасників злочинної групи, у їхніх транспортних засобах, а також у місцях тимчасового перебування фігурантів у Харківському слідчому ізоляторі.

Під час слідчих дій правоохоронці вилучили речові докази, які використовувалися злочинцями у протиправній діяльності:

3 пістолети з набоями;

16 мобільних телефонів та 19 сім-карток;

12 банківських карток;

нібито «боргові зобов'язання» на вісьмох громадян України;

чорнові записи.

За матеріалами СБУ п'ятьом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України (вимагання, вчинене організованою групою), одному – за ч. 4 ст. 185 КК України (крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану).

Чотирьом затриманим обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Тільки за ці злочини зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. До того ж, до їхнього покарання будуть додані невідбуті строки за вчинення попередніх злочинів.

Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення можливої причетності учасників групи до вчинення злочинів на території інших регіонів України.

Викриття та блокування організованої злочинної діяльності здійснювали співробітники СБУ Харківської області спільно з Управлінням стратегічних розслідувань в Харківській області ДСР НПУ, слідчими Національної поліції за сприяння керівництва ДУ «Харківський слідчий ізолятор» та за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури.