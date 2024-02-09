09.02.2024 15:00 Віталій Хінєвіч

Комунальники у Новобаварському районі усунули 50 аварійних ситуацій на водоводах

У поточному році бригади аварійно-відновлювальних робіт служби водопровідних мереж Новобаварського району КП «Харківводоканал» уже ліквідували 50 аварійних ситуацій на водоводах, капітально відремонтували 62 оглядові колодязі та упорядкували 18 водорозбірних колонок, передає РЕДПОСТ .

Як повідомив начальник районної служби Євген Сальков, напередодні бригада Миколи Ніколаєва усунула складну аварійну ситуацію на водопровідній магістралі діаметром 150 мм на вулиці Селянській.

«Після проведення земляних робіт та детального аналізу пошкодження, ухвалили рішення замінити технічно зношену ділянку магістралі. Негайно організували підвезення води харків'янам автоцистернами підприємства та розпочали заміну даного відрізку. Із завданням впоралися в встановлені терміни, після чого відновили водопостачання та упорядкували територію. Паралельно замінили два пожежні гідранти і відремонтували оглядовий колодязь», - поінформував Євген Сальков.

Лабораторією санітарно-епідеміологічного контролю щоденно проводяться дослідження якості води. Фахівці підтверджують, що якість водопровідної води, яка подається до будинків харків'ян, відповідає всім санітарно-гігієнічним нормам.

Для економії часу ремонтних бригад необхідно докладніше повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку, точну адресу, надавати номер телефону заявника для уточнення. Цю інформацію можна повідомити за телефоном 15-33.

«Ми працюємо для вас – шановні наші харків'яни, і завдяки вашим своєчасним оплатам послуг надаємо стабільну подачу води у цей складний час. Усі ваші кошти виключно направляються на виробничі потреби, які зараз суттєво збільшились», - наголошують на КП «Харківводоканал».

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