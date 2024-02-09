09.02.2024 14:15 Віталій Хінєвіч

У Харківській області під колоса поїзда потрапив чоловік і пограбували жінку

У Харківській області працівники поліції оперативно опрацювали 881 повідомлення про правопорушення та події.

На блокпостах Харківської області з метою недопущення потрапляння у населені пункти нелегальної зброї та наркотичних речовин правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевірили понад 3680 транспортних засобів. Передає РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

За добу правоохоронці вилучили у громадян 4 гранати із запалами.

В ході відпрацювання території працівники поліції викрили громадянина у незаконному обігу наркотиків. У порушника вилучили заборонені речовини.

У місті Дергачі Дергачівської громади поліцейські викрили чоловіка, який пограбував жінку. Зловмисник вдарив заявницю пляшкою по голові та забрав мобільний телефон, гроші та жіночу сумочку. Під час патрулювання працівники сектору реагування патрульної поліції відділу поліції № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області виявили зловмисника. Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України.

Минулої доби на території Харківщини сталося 12 дорожньо-транспортні пригоди, загинула одна людина, 3 громадян отримали травми.

7 лютого у селищі Хорошеве на залізничній станції "Жихар" потягом сполученням "Ізюм–Харків" смертельно травмований 66-річний пішохід.

Чоловік переходив залізничні колії у невстановленому для цього місці. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст.276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) Кримінального кодексу України.

Поліцейські викрили 4 водіїв, які керували транспортним засобом у стані сп’яніння.

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