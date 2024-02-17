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17.02.2024  21:26   Дмитро Колонєй

«Пальчики оближеш»: готуємо яскраве солодке частування – єврейський цимес

Пропонуємо приготувати до столу рецепт незвичайного десерту.

Як приготувати солодке частування єврейський цимес
 
Як пише РЕДПОСТ, склад цієї єврейської десертної страви - по суті, солодкого рагу із сухофруктами - може різнитися. Цимес може бути квасоляним, нутовим, сливовим і навіть м'ясним. Наш рецепт – морквяний. А «самий цимес» – один із найпопулярніших навіть у неєвреїв східної Європи єврейських виразів, що означає «найкраще», «те, що треба» чи навіть «пальчики оближеш».
 

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Єврейський цимес

Продукти:

 

1 морква,
50 г чорносливу,
50 г кураги,
50 г ізюму,
1 ст. оливкової олії,
1 ст. меду,
1 ст. л. кориці
 

Покроковий рецепт приготування:

 
  1. Сухофрукти замочити на 15 хвилин у окропі.
  2. Обсушити сухофрукти.
  3. Нарізати сухофрукти.
  4. Нарізати моркву кружальцями.
  5. Обсмажити моркву в олії до м'якості.
  6. Додати мед.
  7. Смажити ще трохи до карамелізації.
  8. Додати сухофрукти.
  9. Додати трохи води.
  10. Протушкувати все на середньому вогні.
  11. Посипати готовий цимес корицею.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, як приготувати гарбузовий узвар з апельсином.

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Тэги:  рецепт, десерт, рагу, морква, цимес, олія, сухофрукти
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