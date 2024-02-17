Ігор Терехов: У Харкові не відключатимуть комунальні послуги боржникам

Боржників у місті Харкові не будуть відключати від комунальних послуг.
Про це Харківський міський голова Ігор Терехов повідомив сьогодні, 17 лютого, в ефірі національного телемарафону.
Він зазначив, що борг все ж таки зберігатиметься, але відключати від послуг харків’ян не будуть.
«Триває війна, і ми чудово розуміємо, що в багатьох сьогодні скрутне фінансове становище. Деякі люди не в змозі зараз оплачувати комунальні послуги», - наголосив мер.
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Ситуації, які можуть призвести до конфліктів, легко вирішуються шуткою чи компромісом. Використайте цей момент для досягнення домовленостей та планування проектів. Зосередьтеся на аналізі та інтелектуальній праці.
Увесь час у Харкові утримається хмарна погода, вдень хмари ненадовго розсіються, щоб ввечері з'явитися знову. Без опадів.
Щороку 17 лютого відзначається День спонтанного прояву доброти.
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