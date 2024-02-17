17.02.2024 21:51 Рита Парфенова

Ігор Терехов: У Харкові не відключатимуть комунальні послуги боржникам

Боржників у місті Харкові не будуть відключати від комунальних послуг.



Фото: РЕДПОСТ

Про це Харківський міський голова Ігор Терехов повідомив сьогодні, 17 лютого, в ефірі національного телемарафону.

Він зазначив, що борг все ж таки зберігатиметься, але відключати від послуг харків’ян не будуть.

«Триває війна, і ми чудово розуміємо, що в багатьох сьогодні скрутне фінансове становище. Деякі люди не в змозі зараз оплачувати комунальні послуги», - наголосив мер.

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