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17.02.2024  21:51   Рита Парфенова

Ігор Терехов: У Харкові не відключатимуть комунальні послуги боржникам

Боржників у місті Харкові не будуть відключати від комунальних послуг.


Фото: РЕДПОСТ

Про це Харківський міський голова Ігор Терехов повідомив сьогодні, 17 лютого, в ефірі національного телемарафону.

Він зазначив, що борг все ж таки зберігатиметься, але відключати від послуг харків’ян не будуть. 

«Триває війна, і ми чудово розуміємо, що в багатьох сьогодні скрутне фінансове становище. Деякі люди не в змозі зараз оплачувати комунальні послуги», - наголосив мер.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що Ігор Терехов подякував усім харків’янам за сильний дух і незламність.

 

Тэги:  ігор терехов, харків
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