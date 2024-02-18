Прогноз погоди у Харкові на 18 лютого

Весь день у Харкові буде хмарним. Вранішній сильний сніг удень зміниться дрібним мокрим снігом, який повинен закінчитися до приходу вечора.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
18 лютого очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вранці та вдень невеликі опади (мокрий сніг, дощ).
Вітер південно-західний з переходом вдень на північно-західний, 7–12 м/с.
Температура повітря: вночі 4–6° морозу, вдень 1–3° тепла.
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Сьогодні ви будете мають чіткість у мисленні та бажання упорядкувати справи. Використайте це, щоб розібратися в важливих справах. Уникайте конфліктів з оточуючими і зосередьтеся на важливих питаннях.
Весь день у Харкові буде хмарним. Вранішній сильний сніг удень зміниться дрібним мокрим снігом, який повинен закінчитися до приходу вечора.
Щорічно 18 лютого відзначається День батарейки.
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