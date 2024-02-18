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18.02.2024  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 18 лютого

Весь день у Харкові буде хмарним. Вранішній сильний сніг удень зміниться дрібним мокрим снігом, який повинен закінчитися до приходу вечора.

погода

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

18 лютого очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вранці та вдень невеликі опади (мокрий сніг, дощ).

Вітер південно-західний з переходом вдень на північно-західний, 7–12 м/с.

Температура повітря: вночі 4–6° морозу, вдень 1–3° тепла.

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Народні прикмети

  • Якщо 18 лютого тепла погода, то сильних морозів до кінця зими вже не буде.
  • Наші пращури помітили: якщо цього дня мороз, то весна буде привітною, а літо – сухим і спекотним.
  • День без снігу віщує посушливе літо.
Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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