18.02.2024 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 18 лютого

Весь день у Харкові буде хмарним. Вранішній сильний сніг удень зміниться дрібним мокрим снігом, який повинен закінчитися до приходу вечора.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

18 лютого очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вранці та вдень невеликі опади (мокрий сніг, дощ).

Вітер південно-західний з переходом вдень на північно-західний, 7–12 м/с.

Температура повітря: вночі 4–6° морозу, вдень 1–3° тепла.

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Народні прикмети

Якщо 18 лютого тепла погода, то сильних морозів до кінця зими вже не буде.

Наші пращури помітили: якщо цього дня мороз, то весна буде привітною, а літо – сухим і спекотним.

День без снігу віщує посушливе літо.