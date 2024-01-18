18.01.2024 11:20 Віталій Хінєвіч

Ворог не зможе залякати харків’ян – Ігор Терехов

Харківський міський голова Ігор Терехов сьогодні, 18 січня, в ефірі національного телемарафону подякував усім харків’янам за сильний дух і незламність, передає РЕДПОСТ .

Терористичні атаки рф на Харків не зможуть вплинути на емоційний стан і настрій містян.

«Місто-герой Харків був, є і буде Україною. Настрій у харків’ян - жити та працювати, щоб якнайшвидше перемогти в цій війні. Залякати нас, підкреслю, неможливо», - наголосив Ігор Терехов.

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