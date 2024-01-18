18.01.2024 10:15 Віталій Хінєвіч

Ігор Терехов розповів, як у Харкові усували наслідки ракетного удару

Внаслідок ворожого ракетного удару по Харкову ввечері 16 січня, пошкодження отримали 23 житлові будинки, кафе, медична установа.



Ігор Терехов розповів, як у Харкові усували наслідки ракетного удару



Про це в ефірі національного телемарафону повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов, повідомляє РЕДПОСТ.

За його словами, на сьогоднішній день у постраждалих будинках закрито контури, було відновлено теплопостачання, водопостачання, електропостачання та газопостачання.

«Було відселено кілька сімей. Ми переселили їх до гуртожитку. Була потреба надати теплий одяг, медикаменти», - зазначив Ігор Терехов.

Окрім цього міський голова додав, що у місті продовжує працювати громадський транспорт, є теплопостачання, електропостачання.

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