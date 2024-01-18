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18.01.2024  10:15   Віталій Хінєвіч

Ігор Терехов розповів, як у Харкові усували наслідки ракетного удару

Внаслідок ворожого ракетного удару по Харкову ввечері 16 січня, пошкодження отримали 23 житлові будинки, кафе, медична установа.


Ігор Терехов розповів, як у Харкові усували наслідки ракетного удару
 
Про це в ефірі національного телемарафону повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов, повідомляє РЕДПОСТ.
 
За його словами, на сьогоднішній день у постраждалих будинках закрито контури, було відновлено теплопостачання, водопостачання, електропостачання та газопостачання.
 
«Було відселено кілька сімей. Ми переселили їх до гуртожитку. Була потреба надати теплий одяг, медикаменти», - зазначив Ігор Терехов.
 
Окрім цього міський голова додав, що у місті продовжує працювати громадський транспорт, є теплопостачання, електропостачання.
 
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Тэги:  жкг, харків, ігор терехов
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