18.01.2024 10:00 Віталій Хінєвіч

На Харківщині депутатка-колаборантка «перереєстровувала» місцевий бізнес за російським законодавством

Служба безпеки зібрала доказову базу на депутатку Куп'янської міської ради, яка «перереєструвала» місцевий бізнес за законами держави-агресора.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речника в Управлінні СБ України в Харківській області Владислава Абдулу.

За даними слідства, з червня до початку осені 2023 року фігурантка очолювала так званий «ліцензійно-дозвільний відділ» окупаційної адміністрації у Куп'янському районі.

На цій псевдопосаді жінка курувала питання перереєстрації господарської діяльності місцевих підприємців під російське законодавство. Зокрема, видавала місцевим мешканцям «дозвільні» та інші фейкові документи від незаконно створеного російськими загарбниками органу влади.

Напередодні деокупації Куп'янська колаборантка втекла на територію росії.

На підставі зібраних співробітниками СБУ доказів депутатці оголошено заочну підозру за ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо оголошення її у розшук.

Крім основного покарання за такий злочин у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років, до винної будуть застосовані ще й додаткові покарання - позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років, а також конфіскація майна.

Викриття та документування колабораційної діяльності депутатки здійснювали співробітники Управління СБУ в Харківській області спільно зі слідчими Нацполіції за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що викрито російського інформатора, який передавав ворогові дані артпозицій Сил оборони на Харківському напрямку.