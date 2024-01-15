15.01.2024 15:00 Віталій Хінєвіч

Викрито російського інформатора, який передавав ворогові дані артпозицій Сил оборони на Харківському напрямку

Служба безпеки встановила ще одного ворожого інформатора, який передавав окупантам локації Сил оборони на східному фронті.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речника в Управлінні СБ України в Харківській області Владислава Абдулу.

За його словами , ворога насамперед цікавила інформація про розташування артилерії та бойові позиції українських військ у Харківській області.

За даними слідства, зловмисником є 36-річний уродженець м. Вовчанськ, який ще до початку повномасштабного вторгнення виїхав до рф. Перебуваючи на території росії він дистанційно залучив свого знайомого з Харківщини до негласної співпраці. За це зрадник обіцяв йому грошову винагороду.

Отримані відомості фігурант надсилав у російський Телеграм-бот, створений для збору розвідданих про дислокацію українських Сил оборони. Розвідінформація потрібна була окупантам для підготовки і проведення прицільних ракетно-артилерійських обстрілів позицій українських військ.

Втім, співробітники СБУ спрацювали на випередження і запобігли нанесенню ударів по місцях базування українських сил. На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада).

Нагадаємо, що двох його спільників СБУ затримала у травні минулого року. Наразі триває досудове слідство.

Заходи з викриття правопорушника проводили співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури.

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