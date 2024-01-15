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15.01.2024  15:23   Рита Парфенова

Під час війни у Харкові відкриваються нові супермаркети та магазини

У Харкові на цей час працюють 16 гіпермаркетів, 215 супермаркетів та 45 торгових центрів.

супермаркет

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Департамент адміністративних послуг та споживчого ринку, протягом 2023 року в місті відкрилося 12 супермаркетів та 20 мінімаркетів.

Загалом станом на 1 січня місто Харків обслуговує практично 3,3 тис. підприємств у сфері торгівлі, включаючи 48 ринків та торговельних майданчиків.

За даними департаменту, зростання кількості торгових підприємств свідчить про збільшення попиту на товари та послуги серед населення. Це також може свідчити про тенденцію до повернення більшої кількості жителів Харкова в місто.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що станом на 1 жовтня 2023 року кількість ФОП у Харкові склала майже 119 тисяч, а протягом року офіційно свій бізнес зареєстрували 10,5 тисяч.

 

Тэги:  магазин, торгівля, харків
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