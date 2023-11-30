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30.11.2023  15:45   Віталій Хінєвіч

У Харкові під час блекаутів готові працювати понад тисячу продовольчих магазинів

Суб’єкти господарювання обладнують свої заклади джерелами автономного живлення, щоб у випадку перебоїв з електропостачанням мати можливість забезпечувати харків’ян необхідними товарами, ліками, пальним тощо.


У Харкові під час блекаутів готові працювати понад тисячу продовольчих магазинів
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Станом на сьогодні під час блекаутів у місті готові працювати 1021 продовольчий магазин, 178 магазинів непродовольчих товарів, 316 аптек і 128 АГЗС. До можливих відключень електроенергії підготувалися 16 ветеринарних клінік та 35 зоомагазинів, а також 64 заклади харчування. 
 
У разі нетривалих відключень (від двох до чотирьох годин) більшість магазинів і аптек продовжуватимуть обслуговувати покупців протягом світлового дня навіть без генераторів. Крім того, у світлий час доби в місті працюють усі 48 ринків і торговельних майданчиків.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що комунальники Харкова вночі відремонтували насосну станцію.
 
Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  харків, магазин
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