30.11.2023 15:45 Віталій Хінєвіч

У Харкові під час блекаутів готові працювати понад тисячу продовольчих магазинів

Суб’єкти господарювання обладнують свої заклади джерелами автономного живлення, щоб у випадку перебоїв з електропостачанням мати можливість забезпечувати харків’ян необхідними товарами, ліками, пальним тощо.



У Харкові під час блекаутів готові працювати понад тисячу продовольчих магазинів



Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Станом на сьогодні під час блекаутів у місті готові працювати 1021 продовольчий магазин, 178 магазинів непродовольчих товарів, 316 аптек і 128 АГЗС. До можливих відключень електроенергії підготувалися 16 ветеринарних клінік та 35 зоомагазинів, а також 64 заклади харчування.

У разі нетривалих відключень (від двох до чотирьох годин) більшість магазинів і аптек продовжуватимуть обслуговувати покупців протягом світлового дня навіть без генераторів. Крім того, у світлий час доби в місті працюють усі 48 ринків і торговельних майданчиків.

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