    
Главная Новини Харкова ЖКГ Комунальники Харкова вночі відремонтували насосну станцію
30.11.2023  12:28   Рита Парфенова

Комунальники Харкова вночі відремонтували насосну станцію

Проти ночі 30 листопада провели ремонт водопровідної насосної станції, яка обслуговує мешканців Індустріального, Немишлянського та Слобідського районів.


vodokanal.kharkov.ua

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на комунальне підприємство «Харківводоканал», відновлювальні заходи були проведені в нічний час з тим, щоб не створювати харків'янам додаткових проблем.

«Мешканців цих районів заздалегідь попередили про заплановані роботи і знайшли можливість під час їх виконання продовжувати подачу води, хоча і не в повному обсязі», – повідомив начальник станції Євген Мацюк.

Під час ремонтних робіт було встановлено нову запірну арматуру, відремонтовано механізми та виконано комплекс заходів профілактичного характеру.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що в Індустріальному районі Харкова інтенсивно оновлюють комунікації.

Источник:   КП «Харківводоканал»
 Тэги:  вода, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
28.11 ЖКГ Понад 70 аварійних ситуацій ліквідували у Харкові комунальники 27.11 ЖКГ У Харкові за вихідні ліквідували 21 аварію на водоводах 24.11 ЖКГ Комунальники Харкова ремонтують аварійний колектор
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 