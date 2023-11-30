Комунальники Харкова вночі відремонтували насосну станцію

Проти ночі 30 листопада провели ремонт водопровідної насосної станції, яка обслуговує мешканців Індустріального, Немишлянського та Слобідського районів.
Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на комунальне підприємство «Харківводоканал», відновлювальні заходи були проведені в нічний час з тим, щоб не створювати харків'янам додаткових проблем.
«Мешканців цих районів заздалегідь попередили про заплановані роботи і знайшли можливість під час їх виконання продовжувати подачу води, хоча і не в повному обсязі», – повідомив начальник станції Євген Мацюк.
Під час ремонтних робіт було встановлено нову запірну арматуру, відремонтовано механізми та виконано комплекс заходів профілактичного характеру.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що в Індустріальному районі Харкова інтенсивно оновлюють комунікації.
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